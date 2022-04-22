Периодичность курсирования «южных» поездов дальнего следования Красноярской железной дороги увеличивается

На Красноярской железной дороге на период летнего сезона увеличивается частота курсирования «южных» поездов, осуществляющих доставку пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья.

Так, с 25 апреля по 3 октября на поезде №129/130 Красноярск – Анапа – Красноярск из краевой столицы можно будет уехать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В обратном направлении – по понедельникам, средам и пятницам.

С 29 апреля до 4 октября увеличивается частота курсирования поезда №127/128 Красноярск – Адлер – Красноярск, с двух до четырёх раз в неделю. На курорты он будет отправляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Обратно из Адлера – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно будет в любой день недели.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «РЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД