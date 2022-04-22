22 апреля
Красноярск
погода +8 °C
75.0
 
€ 81.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске в продукции ООО «Межениновская Птицефабрика» нашли бактерии

Главная Общество
Красноярск
16:30 22 Апреля 2022
исследования, россельхознадзор, ачинск, общество, птица
версия для печати Ico_print

В 2021 году специалисты Управления Россельхознадзора на предприятии в Ачинске отобрали пробу продукции: голень цыпленка бройлера замороженная, выработанную ООО «Межениновская Птицефабрика» (Томская область).

По результатам лабораторных исследований в продукции обнаружена Listeria monocytogenes. ООО «Межениновская птицефабрика» была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде административного штрафа в 100 000 рублей.

Арбитражный суд Томской области рассмотрел административное дело по заявлению общества на постановление Управления Россельхознадзора о привлечении его к административной ответственности.

1 апреля решением суда постановление заместителя руководителя Россельхознадзора по Красноярскому краю изменено. Административный штраф снижен до 50 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Периодичность курсирования «южных» поездов дальнего следования Красноярской железной дороги увеличивается

Периодичность курсирования «южных» поездов дальнего следования Красноярской железной дороги увеличивается

22 Апреля 2022 г.
Уехать в направлении Черноморских курортов можно будет в любой день недели
Новости Красноярска: Житель Омска из-за измены убил сожительницу

Житель Омска из-за измены убил сожительницу

22 Апреля 2022 г.
Расследование продолжается
Новости Красноярска: В Красноярске может закрыться единственный полигон для утилизации промышленных отходов

В Красноярске может закрыться единственный полигон для утилизации промышленных отходов

22 Апреля 2022 г.
Единственная подобная площадка на территории города располагается у деревни Бадалык
Новости Красноярска: В Красноярске задержали 109 таксистов без лицензии

В Красноярске задержали 109 таксистов без лицензии

22 Апреля 2022 г.
Составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
Новости Красноярска: 23 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

23 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

22 Апреля 2022 г.
Температура воздуха резко понизится
Новости Красноярска: На Алтае учёные создали ранозаживляющую повязку из грибов

На Алтае учёные создали ранозаживляющую повязку из грибов

22 Апреля 2022 г.
Можно будет отказаться от дорогостоящего импортного сырья
Новости компаний
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

22 Апреля 2022 г.
Огнём повреждены бытовые помещения и личное имущество в автосервисе
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

18 Апреля 2022 г.
Материалы направили участковым
Новости Красноярска: В Красноярске опасная яма не щадит никого

В Красноярске опасная яма не щадит никого

19 Апреля 2022 г.
Накануне в яму угодил мусоровоз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru