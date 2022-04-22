В Ачинске в продукции ООО «Межениновская Птицефабрика» нашли бактерии

В 2021 году специалисты Управления Россельхознадзора на предприятии в Ачинске отобрали пробу продукции: голень цыпленка бройлера замороженная, выработанную ООО «Межениновская Птицефабрика» (Томская область).

По результатам лабораторных исследований в продукции обнаружена Listeria monocytogenes. ООО «Межениновская птицефабрика» была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде административного штрафа в 100 000 рублей.

Арбитражный суд Томской области рассмотрел административное дело по заявлению общества на постановление Управления Россельхознадзора о привлечении его к административной ответственности.

1 апреля решением суда постановление заместителя руководителя Россельхознадзора по Красноярскому краю изменено. Административный штраф снижен до 50 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский