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В Красноярске может закрыться единственный полигон для утилизации промышленных отходов

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Красноярск
15:33 22 Апреля 2022
красноярск, мусор, полигон
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В Красноярске может закрыться единственный полигон для сбора промышленных отходов 4-5 класса опасности . Это может привести к появлению на территории города множества стихийных свалок. Вопрос утилизации промышленного мусора обсуждали на комиссии по городскому хозяйству в красноярском Совете депутатов.

Единственная подобная площадка на территории города располагается у деревни Бадалык. Мусорный полигон раскинулся на площади 31,4 га. Эксплуатирует его компания ООО «Вторичные ресурсы Красноярск». Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых, срок аренды земельного участка истекает 11 июля. Продлить его невозможно, так как это противоречит федеральному законодательству, а новый полигон для сбора промышленных отходов введут в эксплуатацию только в 2027 году.

Комиссия обратиться в минэкологии региона с предложением создать рабочую группу которая займётся решением проблемы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев свалка

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