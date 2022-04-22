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В Красноярске задержали 109 таксистов без лицензии

Главная Общество
Красноярск
15:30 22 Апреля 2022
общество, красноярск, таксист, нелегалы
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С начала года в Красноярске сотрудники ДПС задержали 109 таксистов без лицензии, 13 перевозчиков стали участниками ДТП.

В Советском районе 21 апреля прошёл рейд, направленный на изъятие из транспортного потока автомобилей, занимающихся нелегальными пассажирскими перевозками. Практически сразу госавтоинспекторы остановили Daewoo. За рулём автомобиля находился 23-летний мужчина, на заднем сиденье ехала девушка, которая вызвала такси через приложение, чтобы уехать. Как оказалось, у водителя нет разрешения на осуществление пассажирских перевозок. В тот день это была уже третья его заявка.

Был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, который будет передан для рассмотрения в суд. Нарушителю грозит штраф от 2 000 до 2 500 рублей. Автомобиль нелегала изъяли и поместили на спецстоянку.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю, напоминают, что ехать с таксистами-нелегалами опасно, ведь водитель не проходит предрейсовый медосмотр, а значит, за руль может сесть нетрезвый человек, или кому противопоказано управление транспортом. Также автомобиль не проходит технический контроль, поэтому может иметь неисправности, при которых эксплуатация запрещена. Кроме этого, жизнь, здоровье и имущество пассажира не застрахованы. То есть при потере багажа или ДТП пассажир не получит возмещение из страховой компании.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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