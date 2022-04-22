На Алтае учёные создали ранозаживляющую повязку из грибов

Ученые Алтайского госуниверситета придумали, как получить ранозаживляющее средство из опят. Можно будет отказаться от дорогостоящего импортного сырья. Биоразлагаемые плёнки и гели для лечения ран везде производят из хитина, который содержится в панцирях ракообразных. Химики установили, что хитин в грибах, не хуже, а по некоторым показателям даже лучше того, что поступает из-за рубежа, сообщает «РГ».

— Добыча ракообразных нестабильна. Высоки издержки производства, — пояснила корреспонденту «РГ» один из авторов проекта, доцент кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Анастасия Минакова. - Грибы можно выращивать в промышленных масштабах. В них хитин содержится в виде соединения с глюканом, этот углевод обладает дополнительными обезболивающими свойствами. Поэтому ранозаживляющая субстанция должна быть эффективнее, чем из импортного сырья.

Чтобы подтвердить эффективность и безопасность "грибной" ранозаживляющей повязки, учёные в течение года будут проводить лабораторные исследования.

— Повязки на основе хитозана, получаемого из хитина, способствуют быстрому заживлению ран и их не нужно удалять, потому что они растворяются, — отметила Анастасия Минакова. —Планируем создать также гель, порошок и губку для повреждений кожи. Изучаем и возможность их использования при проведении полостных операций.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин