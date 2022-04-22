В Красноярске в магазинах продают просроченный алкоголь

В каждой второй организации торговли и общественного питания выявлены нарушения требований к обороту алкогольной продукции, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В прошлом году при проведении проверок выявлялась реализация алкоголя без указания даты изготовления и срока годности. А также продажа просроченного алкоголя.

На виновников наложены штрафы — 1 045 000 рублей. Опасную продукцию изъяли из оборота.

В ведомстве напоминают, что алкоголь не стоит приобретать в павильонах, киосках, а также с рук.

Можно проверить легальность каждой бутылки с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко», установленного на смартфон.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов