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На станции «Злобино» благоустроят сквер

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Красноярск
13:45 22 Апреля 2022
общество, красноярск, благоустройство, голосование
Фотография © admkrsk.ru
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В Кировском районе перед зданием ж/д станции «Злобино» благоустроят сквер.

— ​Разговоры о благоустройстве сквера шли давно. Здесь располагается привокзальная площадь. Горожанам необходимо создать комфортные условия, — говорит Вера Тимиргалеева, жительница ул. Академика Павлова, 12.

Подрядчик демонтирует бордюрный камень, асфальтовое полотно на тротуарах к скверу. В сквере обустроят дорожки, тротуары, сделают дренажную отсыпку из щебня. Кроме того, обустроят технические тротуары вдоль дороги, в районе дома № 42 по ул. Академика Павлова предусмотрят водоотвод. В сквере смонтируют новое освещение. Вдоль пешеходных дорожек и на привокзальной площади установят парковые светильники. В центральной зоне установят светильники на тросовом креплении. В сквере высадят кустарники и многолетние растения, восстановят газон, установят часы и книжный шкаф для буккроссинга, поставят скамейки.

Благоустраивают сквер на ул. Академика Павлова, 40-42 благодаря голосованию горожан за общественные пространства в прошлом году. Сквер стал победителем в Кировском районе.

Напомним, голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» находится на особом контроле мэра Сергея Ерёмина. Сделать свой выбор за одну из 15 территорий могут все красноярцы старше 14 лет. Для этого с 15 апреля по 30 мая нужно зайти на сайт, с любого электронного устройства – смартфона, компьютера, планшета. Далее необходимо выбрать свой регион, а затем пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также можно зайти на сайт по ссылке, в этом случае выбирать регион не нужно.

По итогам сформируется рейтинг общественных пространств. После выделения финансирования​ будет подготовлен план работ, в который войдут 8 территорий, набравших наибольшее количество голосов.

Всем тем, кто плохо ориентируется в интернет-пространстве, помогут волонтёры. Они будут работать до конца голосования с 16:00 до 19:00 в будни дни и с 13:00 до 16:00 в выходные на улицах, в парках, скверах и т.д. Волонтёры ответят на любые вопросы о выборе территорий, при необходимости пройдут вместе с человеком онлайн-регистрацию, объяснят, как проголосовать.

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