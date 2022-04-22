Красноярск присоединился к Всероссийскому автопробегу профсоюзов «Zа мир без нацизма»

В Красноярск с Дальнего Востока приехали участники Всероссийского автопробега профсоюзов «Zа мир без нацизма», в рамках которого состоялся митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также действий руководства страны и решений, принятых президентом России Владимиром Путиным.

Участие в автопробеге приняли профсоюзные лидеры и российские активисты, к акции присоединились и профсоюзы региона, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Автопробег организован Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) — это одна из самых масштабных акций в истории профсоюзного движения.

— Транспорт выехал из Владивостока 12 апреля. Мы уже побывали в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, где к автопробегу присоединились ещё участники. В Красноярске добавились активисты на шести автомобилях. В Новосибирске планируем ещё пять, на Урале — столько же. Ожидается, что по нашему маршруту в конце апреля 20 машин прибудет в Москву, — рассказал Александр Шершуков, руководитель автопробега, заместитель председателя ФНПР.

Автоколонна пройдёт через всю страну. 1 мая участники прибудут в Москву. Там состоится профсоюзное шествие. Затем они направятся в Волгоград. Это станет конечной точкой акции, где 9 мая примут участие в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев