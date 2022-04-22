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В Красноярске в сквере на ул. Дзержинского появилось световое панно со скрипачкой

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Красноярск
14:01 22 Апреля 2022
общество, красноярск, благоустройство, мэр
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О том, что в сквере на ул. Дзержинского появилось световое панно с изображением девушки со скрипкой, сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Высотой конструкция более трёх метров. Изготовлена она из акрилового стекла.

— Инсталляция посвящена нашему культурному бренду — Международному фестивалю «Азия-Сибирь-Европа», который в этом году отметит 20-летний юбилей, — написал Сергей Ерёмин.

Ещё один световой арт-объект совсем скоро установят в Пушкинском сквере.

Фото: © vk.com/eremin_krsk

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