В Красноярске в сквере на ул. Дзержинского появилось световое панно со скрипачкой

О том, что в сквере на ул. Дзержинского появилось световое панно с изображением девушки со скрипкой, сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Высотой конструкция более трёх метров. Изготовлена она из акрилового стекла.

— Инсталляция посвящена нашему культурному бренду — Международному фестивалю «Азия-Сибирь-Европа», который в этом году отметит 20-летний юбилей, — написал Сергей Ерёмин.

Ещё один световой арт-объект совсем скоро установят в Пушкинском сквере.

Фото: © vk.com/eremin_krsk