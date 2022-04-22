В Красноярске суд обязал мэрию скосить сухую траву

Прокуратура Красноярского края установила, что из-за непринятия администрацией мер по скосу сухой травы в Ленинском, Центральном, Октябрьском и Свердловском районах в 2020, 2021 годах происходили ландшафтные пожары (пустырь по ул. Маерчака, берег реки Базайская, гора Покровская и др.), сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать департамент городского хозяйства скосить сухую растительность на более чем 40 участков неразграниченной госсобственности.

Решение суда исполнено.

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