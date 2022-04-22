Руководителя Росимущества Красноярского края осудят за взятки в более 4 млн рублей

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя межрегионального территориального управления Росимущества. Его обвиняют по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, с 2018 года по 2021 год обвиняемый с двумя другими должностными лицами ведомства получил от представителей коммерческих организаций взятку более 4,3 млн рублей. Денежные средства предназначались за содействие в заключении государственных контрактов на реализацию арестованного имущества.

Для обеспечения исполнения приговора суда на его имущество наложили арест на сумму более 7 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Расследование продолжается в отношении остальных соучастников преступления.

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