В Красноярске семья из Украины получила вид на жительство

В Красноярске врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю Евгений Карпушкин вручил документы на временное и постоянное проживание в России прибывшим из Украины.

Иван Каракуця с супругой, тещей, 8-летним сыном и 2-летней дочерью приехали в Россию из Харьковской области в начале марта. В Красноярске их ожидали мать и брат Ивана, которые давно проживают в городе.

По словам главы семьи, семья начинает обживаться в Красноярске. Супруги подобрали жильё и ищут работу.

Бессрочный вид на жительство был вручён и Сергею Козлову. Он приехал из Днепропетровской области. Мужчина признался, чувствует, что вернулся на Родину, так как родился в Красноярске, да и родственники у Сергея тоже живут в краевой столице.

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