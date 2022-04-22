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В первом квартале Богучанской ГЭС увеличила выработку энергии и выплату налогов

Главная Общество
Красноярск
11:40 22 Апреля 2022
энергетика, электричество, гэс, работа, налоги, электроэнергия
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В первом квартале 2022 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 5 млрд. 128,7 млн. кВт·ч электроэнергии. Это на 41,7 млн. кВт·ч больше, чем в первом квартале 2021 года. С момента пуска первых агрегатов в 2012 году по 1 апреля 2022 года Богучанская ГЭС произвела 123 млрд. 730,7 млн. кВт·ч электроэнергии.

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» в 1 квартале 2022 года в Красноярском крае произведено 16 млрд. 814,2 млн. кВт·ч электроэнергии, потребление превысило 12 млрд. 992,2 млн. кВт·ч. Доля Богучанской ГЭС - более 30,5% выработки края и 39,5% потребления.

В течение марта станция произвела 1 млрд. 774 млн. кВт·ч электроэнергии, что является вторым результатом за все время работы станции. В суммарной выработке электростанций Красноярского края в марте доля Богучанской ГЭС составила 31,67%, в выработке ГЭС – 58,4%. 

Производственные результаты обусловлены высокопрофессиональной работой коллектива станции, эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС и сложившейся водохозяйственной обстановкой. С 1 января по 1 апреля Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС режим работы с расходами 3600-4200 кубометров воды в секунду, фактические средние расходы за этот период составили 3767 кубометров в секунду. Для сравнения: в первом квартале 2021 года расходы составляли 3741 кубометр в секунду. Установленные режимы позволили выполнить запросы потребителей и подготовить Богучанское водохранилище к предстоящему паводку.

По итогам первого квартала АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 2 млрд. 69 млн. рублей, что на 756 млн. (57,6%) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Федеральный бюджет получил 1 млрд. 271 млн. рублей (рост отчислений на 24,5%); в бюджет Красноярского края выплачено 744,2 млн. рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее. В местный бюджет в виде арендной платы за землю поступили 3,34 млн. рублей; отчисления во внебюджетные фонды выросли на 34,45% и составили 50,2 млн. рублей.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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