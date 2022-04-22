В Красноярске на острове Татышев обнаружили странные круги из примятой травы

В Красноярске обнаружили странные круги из примятой травы на острове Татышев, сообщают Gornovosti. Круги обнаружил фотограф сетевого издания Руслан Рыбаков, когда проводил съёмку с видеокоптера 20 апреля.

«Ещё месяц назад я летал по заданию редакции с санавиацией и заметил на восточной части острова Татышев странный объект. Ну вот теперь руки дошли рассмотреть, что это такое. Это некое подобие Стоунхенджа, точнее, он больше напоминает Большой змеиный курган или какой-то геоглиф, так как он из земли и без мегалитов, выглядит очень мистически», — рассказывает Руслан Рыбаков.

В пресс-службе Татышев-парка рассказали, что планируют отправить на место инспекцию.

«Раньше об этом объекте нам ничего не было известно и заметить его, наверное, можно было лишь с воздуха. Восточный берег дикий, там много необорудованных площадей, поросших травой, поэтому мы вполне могли такое не заметить, — рассказали в пресс-службе Татышев-парка.

Фото: © Руслан Рыбаков / Gornovosti.ru