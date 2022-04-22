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В Курагинском районе при пожаре погибла 69-летняя владелица базы отдыха

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Красноярск
11:31 22 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар
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16 апреля в следственные органы сообщили о том, что при тушении пожара в постройках на территории базы отдыха в пос. Усть-Каспа обнаружено тело 69-летней женщины с признаками отравления продуктами горения.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 69-летняя хозяйка базы отдыха с сотрудницей проводили косметический ремонт в одном из домиков базы. Женщины решили разогреть банку олифы на электроплите, в результате банка лопнула. От соприкосновения горючей жидкости с раскалённой поверхностью плиты возник пожар. Он распространился с большей силой от разлива жидкости. Женщины покинули помещение, но хозяйка решила вернуться, чтобы забрать документы и ценные вещи. Женщина не смогла выбраться из-за сильного задымления и распространения огня.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертные исследования для установления точной причины смерти и причины пожара.

Фото: © krk.sledcom.ru

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