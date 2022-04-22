В Красноярске за гибель пешехода с транспортного предприятия взыскали 700 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП с участием трамвая. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП по Красноярскому краю.

В мкр. Черемушки водитель трамвая отъезжал от остановки и не убедился в отсутствии пешеходов. В результате он наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась.

Суд признал виновной водителя трамвая и назначил наказание — выплату денежной компенсации.

Руководство предприятия выплатило денежную компенсацию родным погибшей женщины благодаря судебным приставам.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев