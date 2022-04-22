В Красноярском крае за неделю 122 человека пожаловались на присасывание клещей

С начала сезона активности клещей 153 жителя Красноярского края обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей. Из них 122 человека обратились за прошедшую неделю, пишет глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

Исследования показали, что около 1 % клещей переносчики клещевого вирусного энцефалита. 45 % — переносчики клещевого боррелиоза, 3 % – анаплазмоза, 1 % – эрлихиоза.

Клещей нет лишь в четырёх северных территориях Красноярского края (Таймырский и Северо-Енисейский районы, Эвенкийский муниципальный район, Норильск).

Территории с высоким риском заражения: Дивногорск, Красноярск, Ачинск, Емельяновский, Ирбейский, Большемуртинский, Каратузский, Ачинский, Козульский, Тюхтетский, Большеулуйский, Манский, Ермаковский, Партизанский, Казачинский, Бирилюсский, Нижнеингашский, Пировский, Идринский, Сухобузимский районы.

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