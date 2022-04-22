Шашлычная памятка от "Мясничего"

Открывается шашлычный сезон. Впереди только хорошая погода, а значит, дачи, пикники, походы.

Неотъемлемая часть выездов на природу, конечно, шашлык. А самое популярное мясо для его приготовления – свинина. Отрубы можно брать самые разные, однако у каждого куска своя «зона ответственности». Степень сочности, жирности, сочетаемость с маринадами и способ приготовления

«Мясничий» как признанный эксперт в мясе, а особенно это касается свинины, помогает разобраться в разнообразии отрубов и подобрать то, что нужно именно вам.

Что бы вы ни выбрали, в фирменных магазинах и отделах шоп-ин-шоп «Мясничий» это найдется. Кстати, мясо здесь могут разделать прямо при вас – быстро и профессионально.

К мясу обязательно стоит взять один из авторских маринадов «Мясничий», их порядка 10 - на любой вкус. Например, «Брусничный», «Облепиховый», «Европейский» со смородиной, «Чесночный с травами». В составе цельные ягоды, натуральный плодовый сок и специи. Эксперименты на сочетаемость с мясом можно проводить самостоятельно, а можно проконсультироваться с сотрудниками магазинов.

Итак, вернемся к выбору мясного отруба для шашлыка.

Что к чему?

Свиная шея

Это классический отруб для приготовления на шампурах и решетке-гриль. Независимо от наличия кости и, благодаря прожилкам сала, которое топится от жара углей, мясо получается нежным и сочным.

Особенного маринада шея не требует: достаточно добавить репчатый лук, черный перец, соль и оставить не более, чем на два часа.

Свиная лопатка

Этот отруб лучше всего подойдет для приготовления шашлыка. На тоненькой косточке или вовсе без кости, лопатку нужно мариновать не более двух часов, как и шейный отруб.

Свиной окорок

Еще один классический вариант. Однако эта часть требует более ответственного подхода к маринаду. Сделать мясо сочнее и мягче поможет гранатовый сок. Он же добавит свинине изысканную ноту пикантности.

При покупке свиного окорока для самостоятельной разделки обратите внимание на пленку - ее следует снять, иначе мясо получится жестким.

Свиные ребрышки

Такой шашлык получится необычным, а в маринаде от «Мясничего» еще и обжигающим. Мы предлагаем острый американский маринад, в состав которого входят сушеные томаты, паприка и перец чили.

Корейка

Да, хоть многие и считают, что эта часть непригодна для шашлыка из-за обильного содержания жировой прослойки. На самом же деле, именно она делает мясо особенным, поддерживая необходимый уровень тепла, сохраняющий вкусовые качества.

Рулька

Не удивляйтесь, а попросите сотрудников «Мясничего» разрезать рульку на стейки. Мариновать мясо нужно в течение суток, а готовить на долгоиграющих углях в фольге или на решетке.

Карбонад

Эта часть подойдет для тех, кто на диете. Постный отруб без прожилок сала получится сочным, если приготовить его на ребре. Правильный кусок для вас подготовят и замаринуют прямо в магазине.

Антрекот

Мясо на кости для мужчин, ведь именно они чаще всего покупают эту часть. Приготовленный на решетке антрекот получится сочным, как раз-таки благодаря косточке – перекрестью реберной и спиной.

Крестец

Эта часть безусловно подойдет для приготовления шашлыка. Особенность крестца в расположении - на задней ноге, выше окорока ближе к спине. В ходьбе он практически не участвует, поэтому мясо остается нежным и сочным.

Все это вы сможете найти в «Мясничем». Выбор огромен – на кости и без кости, с жировой прослойкой и диетическое, цельный отруб и шашлычная кусковая заготовка в маринаде – всегда качественное и свежее мясо собственного производства.

Шашлычная памятка

оставляйте жировую прослойку на мясе – она поможет сделать шашлык сочным;

время маринования для разных отрубов – разное;

время приготовления каждого отруба на углях может отличаться;

размер шашлычного куска зависит от способа приготовления (шампур, решетка);

экспериментируйте, пробуйте разные виды свинины, угощайте близких.

Фото: «Мясничий»