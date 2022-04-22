Шашлычная памятка от "Мясничего"

Открывается шашлычный сезон. Впереди только хорошая погода, а значит, дачи, пикники, походы.
Неотъемлемая часть выездов на природу, конечно, шашлык. А самое популярное мясо для его приготовления – свинина. Отрубы можно брать самые разные, однако у каждого куска своя «зона ответственности». Степень сочности, жирности, сочетаемость с маринадами и способ приготовления
«Мясничий» как признанный эксперт в мясе, а особенно это касается свинины, помогает разобраться в разнообразии отрубов и подобрать то, что нужно именно вам.
Что бы вы ни выбрали, в фирменных магазинах и отделах шоп-ин-шоп «Мясничий» это найдется. Кстати, мясо здесь могут разделать прямо при вас – быстро и профессионально.
К мясу обязательно стоит взять один из авторских маринадов «Мясничий», их порядка 10 - на любой вкус. Например, «Брусничный», «Облепиховый», «Европейский» со смородиной, «Чесночный с травами». В составе цельные ягоды, натуральный плодовый сок и специи. Эксперименты на сочетаемость с мясом можно проводить самостоятельно, а можно проконсультироваться с сотрудниками магазинов.
Итак, вернемся к выбору мясного отруба для шашлыка.
Что к чему?
Это классический отруб для приготовления на шампурах и решетке-гриль. Независимо от наличия кости и, благодаря прожилкам сала, которое топится от жара углей, мясо получается нежным и сочным.
Особенного маринада шея не требует: достаточно добавить репчатый лук, черный перец, соль и оставить не более, чем на два часа.
Этот отруб лучше всего подойдет для приготовления шашлыка. На тоненькой косточке или вовсе без кости, лопатку нужно мариновать не более двух часов, как и шейный отруб.
Еще один классический вариант. Однако эта часть требует более ответственного подхода к маринаду. Сделать мясо сочнее и мягче поможет гранатовый сок. Он же добавит свинине изысканную ноту пикантности.
При покупке свиного окорока для самостоятельной разделки обратите внимание на пленку - ее следует снять, иначе мясо получится жестким.
Такой шашлык получится необычным, а в маринаде от «Мясничего» еще и обжигающим. Мы предлагаем острый американский маринад, в состав которого входят сушеные томаты, паприка и перец чили.
Да, хоть многие и считают, что эта часть непригодна для шашлыка из-за обильного содержания жировой прослойки. На самом же деле, именно она делает мясо особенным, поддерживая необходимый уровень тепла, сохраняющий вкусовые качества.
Не удивляйтесь, а попросите сотрудников «Мясничего» разрезать рульку на стейки. Мариновать мясо нужно в течение суток, а готовить на долгоиграющих углях в фольге или на решетке.
Эта часть подойдет для тех, кто на диете. Постный отруб без прожилок сала получится сочным, если приготовить его на ребре. Правильный кусок для вас подготовят и замаринуют прямо в магазине.
Мясо на кости для мужчин, ведь именно они чаще всего покупают эту часть. Приготовленный на решетке антрекот получится сочным, как раз-таки благодаря косточке – перекрестью реберной и спиной.
Эта часть безусловно подойдет для приготовления шашлыка. Особенность крестца в расположении - на задней ноге, выше окорока ближе к спине. В ходьбе он практически не участвует, поэтому мясо остается нежным и сочным.
Все это вы сможете найти в «Мясничем». Выбор огромен – на кости и без кости, с жировой прослойкой и диетическое, цельный отруб и шашлычная кусковая заготовка в маринаде – всегда качественное и свежее мясо собственного производства.
Шашлычная памятка
- оставляйте жировую прослойку на мясе – она поможет сделать шашлык сочным;
- время маринования для разных отрубов – разное;
- время приготовления каждого отруба на углях может отличаться;
- размер шашлычного куска зависит от способа приготовления (шампур, решетка);
- экспериментируйте, пробуйте разные виды свинины, угощайте близких.
Фото: «Мясничий»