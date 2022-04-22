На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») состоялись первые весенние субботники в этом году.

В течение недели работники цехов и подразделений предприятия наводили чистоту на промышленной площадке и прилегающей территории. В пятницу на уборку вышли более 70 сотрудников заводоуправления во главе с управляющим директором ООО «Красноярский цемент» Дмитрием Киреевым. Заводчане устранили с участков прошлогоднюю листву и жухлую траву, обрезали старые сухие ветки, собрали десятки мешков мусора.

Для погрузки и вывоза отходов использовалась техника автотракторного цеха ООО «Красноярский цемент»: фронтальный погрузчик и КамАЗы. На полигон было вывезено более пяти самосвалов мусора.

«Весенний субботник – традиционная экологическая акция Красноярского цементного завода. Нам небезразлично, в каких условиях мы трудимся и живем. Обязательно два раза в год коллектив выходит на уборку. Я считаю, что чистота и порядок на самом предприятии и рядом с ним – это залог здоровья, отличного настроения работников, залог успеха бизнеса», – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»