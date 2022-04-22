В Забайкалье детский сад попросил родителей приносить продукты для приготовления детских обедов. Сделано это было из-за повышения цен. Об этом написала одна из жительниц муниципалитета на странице губернатора края Александра Осипова во «ВКонтакте».

Как сообщили в самом детсаду, проблема с нехваткой средств на продукты появилась еще осенью 2021 года. Тогда учреждение попросило у администрации Акшинского района дотацию, но получило отказ. Тогда проблему озвучили на родительском собрании.

«Назрела ситуация, на которую обратили внимание родители. Это был такой призыв о помощи, потому что цены взлетели на продукты. В первую очередь, нужен был картофель», – рассказывает Заведующая детским садом в Акше Ирина Зайко в интервью для издания «Забайкальский рабочий».

Когда о ситуации заговорили в СМИ, местные сельхозпроизводители по поручению главы Забайкальского края Александра Осипова собрали тонну картофеля, 200 кг моркови и тушёнку. Ирина Зайко отметила, что собранных овощей хватит примерно на два-три месяца, плюс к поставке присоединились местные жители, чьи дети не посещают садик, а также родители дошколят.

Фото: © Минсельхоз Забайкалья