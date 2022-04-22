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В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

Главная Общество
Красноярск
10:09 22 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, погиб, пожар
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21 апреля в 4:41 в Красноярске произошёл пожар. 40-летний мужчина погиб от отравления продуктами горения. Причина пожара — непотушенная вовремя сигарета погибшим.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар произошёл в Кировском районе в автосервисе. На момент прибытия первого подразделения, пламя действовало на первом и втором этажах автосервиса.

Огнём повреждены бытовые помещения и личное имущество в автосервисе.

Пожар ликвидировали в 7:14 на площади 28 кв. м.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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