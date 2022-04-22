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В Красноярске впервые прошёл День инноваций ОАО «РЖД»

Главная Общество
Красноярск
09:47 22 Апреля 2022
мероприятия, технологии, железные дороги, инновации, перевозки
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Руководители Красноярской железной дороги, представители компаний-разработчиков и учёные впервые встретились в Красноярске в рамках Дня инноваций ОАО «РЖД».

Он состоялся с целью привлечь передовые отечественные технологии, которые помогут повысить эффективность грузоперевозок, а также достичь нового уровня комфорта для пассажиров.

Мероприятие прошло в формате круглых столов. Его участники обсудили проекты, отвечающие инновационным запросам КрасЖД в самых разных сферах: цифровизация, безопасность, импортозамещение, транспортная логистика, альтернативные источники энергии, искусственный интеллект, виртуальный дистанционный контроль и управление.  

Основными экспертами Дня инноваций стали главные инженеры и начальники технических отделов всех подразделений магистрали. Они дали оценку новым идеям и предложениям потенциальных бизнес-партнёров, а также разработали вместе с ними механизмы взаимодействия, которые помогут успешно внедрить на КрасЖД инновационные разработки.

Кроме того, в Дне инноваций приняли участие студенты Красноярского института железнодорожного транспорта – участники грантовых конкурсов и авторы дипломных проектов. Так, они представили научные разработки в области применения VR-технологий для повышения профессионального уровня железнодорожников – специалистов восстановительных поездов.

Добавим, в настоящее время в ОАО «РЖД» действует Комплексная программа инновационного развития на период с 2020 до 2025 года.

В её рамках КрасЖД ведёт постоянный диалог с региональными властями, институтами развития экономики и промышленности, научными сообществами и бизнесом Сибири.

Одной из таких эффективных форм взаимодействия, уже имеющей положительные результаты, является поддержка Красноярской железной дорогой молодых компаний-стартаперов. 

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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