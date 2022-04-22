В Красноярске многоуровневая парковка напротив бизнес-центра «Баланс» заполнилась автомобилями

В Красноярске на улице Маерчака парковка, которая простояла пустой пол зимы, заполнилась автомобилями.

Об этом sibnovosti.ru рассказали подписчики.

«Неужели цена горожан все-таки устроила или её снова понизили?», - пишут наши подписчики.

Наши коллеги из «ПМ» связались с пресс-службой «Арбан», но те затруднились ответить, стало ли больше водителей пользоваться парковкой и почему.

«Цены снижали зимой как раз после публикации Шаталова, но с тех пор тарифы не менялись», - рассказывают в «Арбан».

Наши источники среди работающих в бизнес-центре рассказывают, что места для стоянки могла выкупить компания «Полюс» для своих менеджеров.

Отметим, что сейчас один час на многоуровневой парковке стоит 22,5 рубля, если вы ставите авто от 3-х и более часов.

Фото: Александр Жуковец