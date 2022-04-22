Росавиация рекомендует авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

Росавиация посоветовала авиакомпаниям РФ быть готовыми к отключению GPS. Как сообщают «Известия», самолёты должны быть готовы выполнить все процедуры взлёта и посадки без использования спутникового сигнала. Пилотам рекомендовано следить за положением воздушного судна с помощью традиционных навигационных средств, а также проверять доступность радиотехнических средств, которые имеют большое значение для полёта

Как следует из письма замглавы Росавиации Дмитрий Ядров, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. Их заметили в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Чёрном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Тем не менее в «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «ИрАэро» и «Победе», что никаких сбоев в навигационных системах не заметили, а официальный представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова пояснила, что сигнал GPS мог пропадать и раньше, какого-то значительного увеличения этих случаев отмечено не было.

Источник «Известий» в Росавиации отметил, что просьба носит рекомендательный характер.