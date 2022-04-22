24 апреля в Красноярск из Иерусалима привезут Благодатный огонь

В Светлое Христово Воскресение в Красноярск привезут частицу Благодатного огня.

В Красноярском региональном отделении Всемирного Русского Народного Собора сообщили, что для транспортировки Благодатного огня используются неугасимые лампады. Они позволяют сохранить огонь при перелёте.

Из аэропорта Благодатный огонь доставят в храм Рождества Христова к 17 часам к великой вечерне. Затем огонь отправят в Успенский мужской монастырь и в другие региональные храмы.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников