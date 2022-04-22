22 апреля
Красноярск
погода +7 °C
75.0
 
€ 81.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

24 апреля в Красноярск из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Главная Общество
Красноярск
09:05 22 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, пасха
версия для печати Ico_print

В Светлое Христово Воскресение в Красноярск привезут частицу Благодатного огня.

В Красноярском региональном отделении Всемирного Русского Народного Собора сообщили, что для транспортировки Благодатного огня используются неугасимые лампады. Они позволяют сохранить огонь при перелёте.

Из аэропорта Благодатный огонь доставят в храм Рождества Христова к 17 часам к великой вечерне. Затем огонь отправят в Успенский мужской монастырь и в другие региональные храмы.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск присоединился к Всероссийскому автопробегу профсоюзов «Zа мир без нацизма»

Красноярск присоединился к Всероссийскому автопробегу профсоюзов «Zа мир без нацизма»

22 Апреля 2022 г.
В Красноярске добавились активисты на шести автомобилях
Новости Красноярска: В Красноярске суд обязал мэрию скосить сухую траву

В Красноярске суд обязал мэрию скосить сухую траву

22 Апреля 2022 г.
Решение суда исполнено
Новости Красноярска: Руководителя Росимущества Красноярского края осудят за взятки в более 4 млн рублей

Руководителя Росимущества Красноярского края осудят за взятки в более 4 млн рублей

22 Апреля 2022 г.
На его имущество наложили арест на сумму более 7 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске семья из Украины получила вид на жительство

В Красноярске семья из Украины получила вид на жительство

22 Апреля 2022 г.
Семья переехала в краевую столицу в начале марта
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев обнаружили странные круги из примятой травы

В Красноярске на острове Татышев обнаружили странные круги из примятой травы

22 Апреля 2022 г.
Круги обнаружил фотограф сетевого издания Руслан Рыбаков
Новости Красноярска: В первом квартале Богучанской ГЭС увеличила выработку энергии и выплату налогов

В первом квартале Богучанской ГЭС увеличила выработку энергии и выплату налогов

22 Апреля 2022 г.
БоГЭС произвела и поставила потребителям 5 млрд. 128,7 млн. кВт·ч электроэнергии
Новости компаний
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

17 Апреля 2022 г.
Расследование уголовного дела уже завершено
Новости Красноярска: 22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

21 Апреля 2022 г.
23 апреля — резкое понижение температуры воздуха
Новости Красноярска: В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

22 Апреля 2022 г.
Огнём повреждены бытовые помещения и личное имущество в автосервисе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru