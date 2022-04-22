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Компания Adobe разрешила пользователям из России продлевать лицензию на свою продукцию

Главная Общество
Красноярск
08:04 22 Апреля 2022
общество, в россии, технологии, компьютер
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Приятные вести для пользователей Adobe. Компания разрешила клиентам из России продлевать лицензии своих продуктов, которые они купили ранее. Но вот новый софт приобрести уже нельзя.

Продлить лицензию на продукцию для монтажа видео, фото и другого контента можно в интернет-магазине Softline Store — это официальный партнёр Adobe в России. Корреспондент sibnovosti.ru проверил подлинность новостей и убедился, что это правда, но только цены на все продукты кусаются. Причем достаточно больно.

Компания Adobe разрешила пользователям из России продлевать лицензию на свою продукцию

Похоже, что в ближайшее время россияне вспомнят про Рутрекер.

Фото © РИА Новости/Максим Богодвид

Общество / НОВОСТИ
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