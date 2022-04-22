Правительство России одобрило заявку на обновление электротранспорта в Красноярском крае

Правительство РФ одобрило 10 заявок на обновление электротранспорта в областных центрах. Регионы, которые вошли в список: Липецкий, Ярославский, Нижегородский, Курский, Саратовский, Сахалинский, Ростовский, а также в Краснодарский, Красноярский и Пермский. Эти территории вошли в перечень участников первого этапа комплексной программы обновления.

Проекты предусматривают поставку более 600 вагонов трамваев и почти 300 электробусов. Также должны построить и реконструировать более 700 км трамвайных путей и 90 зарядных станций для электробусов.

«Объём инвестиций в инфраструктурные проекты оценивается в 231 млрд рублей. Проекты хотят финансировать за счёт средств инвесторов, кредитов «ВЭБ.РФ», федерального бюджета», - сообщается в письме на сайте Правительства.

Фото: Александр Жуковец