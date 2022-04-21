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В Красноярске обновят трамвайную сеть

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Красноярск
22:45 21 Апреля 2022
красноярск, трамвай
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В Красноярске обновят трамвайную сеть. Правительство РФ включило регион в список участников в проекте модернизации городского рельсового транспорта. Помимо нашего края одобрение получили проекты еще 9 регионов.

Реконструкция затронет трамвайную линию протяженностью 51,2 км. Кроме этого, планируется строительство новых тяговых подстанций и депо, а также новой ветки от улицы Мичурина до микрорайона Солнечный через Октябрьский мост. Появятся и новые трамваи – 32 трёхсекционных и 44 односекционных. Общая стоимость проекта оценивается в 23,1 млрд рублей. Реализовать проект предполагается на принципах государственно-частного партнерства с привлечением федеральных средств и средств госкорпорации «ВЭБ.РФ».

«В ближайшее время завершится подготовка необходимой нормативной базы. Ставим задачу приступить к работе уже в этом году — начать планируется с капремонта существующей сети. При этом модернизация инфраструктуры городского электротранспорта рассматривается нами как часть комплексного проекта развития рельсового транспорта Красноярска в целом, в увязке со строительством метрополитена, развитием проекта „Городская электричка“ и созданием необходимых для этого пересадочных узлов», – пояснил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Завершиться модернизация должна в 2026 году.

Фото: © admkrsk.ru

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