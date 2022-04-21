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В Красноярске начали восстанавливать сквер «Злобино»

Главная Общество
Красноярск
20:30 21 Апреля 2022
красноярск, благоустройство
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В Красноярске начали восстанавливать сквер «Злобино». Общественное пространство находится на правом берегу, недалеко от привокзальной площади.

Подрядчик уже приступил к работам. Сейчас рабочие демонтируют бордюрный камень, асфальтовое полотно на тротуарах к скверу. В самом пространстве обустроят дорожки, тротуары, сделают дренажную отсыпку из щебня и смонтируют новое освещение. Также изменят проезжую часть и обустроят технические тротуары. В районе дома № 42 по ул. Академика Павлова появится водоотвод.

Также на территории сквера высадят кустарники и многолетние растения, восстановят газон, установят часы и книжный шкаф для буккроссинга.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: © admkrsk.ru

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