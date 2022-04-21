22 апреля
Красноярск
погода +9 °C
75.0
 
€ 81.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Заксобрании Красноярского края приняли два новых закона о поддержке предпринимателей

Главная Общество
Красноярск
22:00 21 Апреля 2022
красноярск, бизнес, поддержка
версия для печати Ico_print

В Заксобрании Красноярского края приняли два новых закона о поддержке предпринимателей. Первый касается налоговых ставок для 32 видов малого и среднего бизнеса, второй – это поправки к закону «Об индустриальных (промышленных) парках на территории Красноярского края», принятому в 2016 году.

Так, для предпринимателей, работающих с режимом УСН снизили налоговую ставку до 1% на объект, а для компаний, работающих с режимом «доходы минус расходы» – до 5% от прибыли на объект. Воспользоваться льготами можно при сохранении не менее 90 % численности сотрудников и выплате им зарплаты в размере не меньше установленного МРОТ. По мнению министра финансов региона Владимира Бахаря, эта мера поддержки позволит пережить санкции предприятиям, работающим в обрабатывающей сфере производства, здравоохранении, социальных услугах, IT и креативном секторе. В 2020 году в крае были зарегистрированы 11,6 тысячи предпринимателей, у которых трудилось более 25 тысяч работников. По подсчётам, принятие этого закона снизит нагрузку на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения на 1,3 млрд рублей.

«В феврале мы рассматривали увеличение налоговых льгот и решили вернутся к этому вопросу в апреле. Сейчас ситуация сильно изменилась, закон стал частью указа главы края Александра Усса о мерах поддержки. Часть видов экономической деятельности мы еще планируем рассмотреть ко второму чтению, однако уже сейчас понятно, что этот закон снимет нагрузку по адаптации к новым условиям с малого и среднего предпринимательства», – отметил Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Второй документ – это поправки к принятому в 2016 году закону. Речь идёт о развитии в регионе индустриальных парков – специальных территорий, обеспеченных энергией, инфраструктурой и необходимыми административно-правовыми условиями, где ведут свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей. Депутаты хотят разрешить таким производственным площадкам получать субсидии, при условии что они поставлены на учет в налоговой службе, управляющая компания не имеет задолженностей по платежам, а также начатой процедуры банкротства. Все это облегчит развитие в крае парков, даст им возможность получать различные меры государственной поддержки.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что федеральные меры поддержки промышленным паркам не могли применяться в Красноярском крае. У нас очень разветвленная система критериев, но мы приводим ее в соответствие с федеральной. Это позволит промпаркам, которые уже зарегистрированы Минпромторгом РФ, получать в Красноярском крае меры поддержки. Красной линией по этим законопроектам проходит занятость и доходы граждан — у нас установлены соответствующие критерии», – добавил Егор Васильев.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске обновят трамвайную сеть

В Красноярске обновят трамвайную сеть

21 Апреля 2022 г.
Реконструкция затронет трамвайную линию протяженностью 51,2 км
Новости Красноярска: В Красноярске начали восстанавливать сквер «Злобино»

В Красноярске начали восстанавливать сквер «Злобино»

21 Апреля 2022 г.
Подрядчик уже приступил к работам
Новости Красноярска: Центр Омска на майские праздники перекроют для велосипедистов

Центр Омска на майские праздники перекроют для велосипедистов

21 Апреля 2022 г.
С 8:00 до 19:00 на улицах запретят парковку
Новости Красноярска: 30 апреля в Красноярске состоится «Городская ярмарка»

30 апреля в Красноярске состоится «Городская ярмарка»

21 Апреля 2022 г.
Планируется, что продовольственные фестивали будут проводиться ежемесячно
Новости Красноярска: Более 80 предприниматели Красноярского края обратились за льготными микрозаймами

Более 80 предприниматели Красноярского края обратились за льготными микрозаймами

21 Апреля 2022 г.
Срок предоставления займа теперь увеличен с 24 до 36 месяцев
Новости Красноярска: Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

21 Апреля 2022 г.
КрасЖД просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием
Новости компаний
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

18 Апреля 2022 г.
Сейчас пациентка получает курсы химиотерапии
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

18 Апреля 2022 г.
Материалы направили участковым
Новости Красноярска: В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

18 Апреля 2022 г.
Работы нужно закончить до октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru