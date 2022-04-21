В Заксобрании Красноярского края приняли два новых закона о поддержке предпринимателей. Первый касается налоговых ставок для 32 видов малого и среднего бизнеса, второй – это поправки к закону «Об индустриальных (промышленных) парках на территории Красноярского края», принятому в 2016 году.

Так, для предпринимателей, работающих с режимом УСН снизили налоговую ставку до 1% на объект, а для компаний, работающих с режимом «доходы минус расходы» – до 5% от прибыли на объект. Воспользоваться льготами можно при сохранении не менее 90 % численности сотрудников и выплате им зарплаты в размере не меньше установленного МРОТ. По мнению министра финансов региона Владимира Бахаря, эта мера поддержки позволит пережить санкции предприятиям, работающим в обрабатывающей сфере производства, здравоохранении, социальных услугах, IT и креативном секторе. В 2020 году в крае были зарегистрированы 11,6 тысячи предпринимателей, у которых трудилось более 25 тысяч работников. По подсчётам, принятие этого закона снизит нагрузку на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения на 1,3 млрд рублей.

«В феврале мы рассматривали увеличение налоговых льгот и решили вернутся к этому вопросу в апреле. Сейчас ситуация сильно изменилась, закон стал частью указа главы края Александра Усса о мерах поддержки. Часть видов экономической деятельности мы еще планируем рассмотреть ко второму чтению, однако уже сейчас понятно, что этот закон снимет нагрузку по адаптации к новым условиям с малого и среднего предпринимательства», – отметил Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Второй документ – это поправки к принятому в 2016 году закону. Речь идёт о развитии в регионе индустриальных парков – специальных территорий, обеспеченных энергией, инфраструктурой и необходимыми административно-правовыми условиями, где ведут свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей. Депутаты хотят разрешить таким производственным площадкам получать субсидии, при условии что они поставлены на учет в налоговой службе, управляющая компания не имеет задолженностей по платежам, а также начатой процедуры банкротства. Все это облегчит развитие в крае парков, даст им возможность получать различные меры государственной поддержки.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что федеральные меры поддержки промышленным паркам не могли применяться в Красноярском крае. У нас очень разветвленная система критериев, но мы приводим ее в соответствие с федеральной. Это позволит промпаркам, которые уже зарегистрированы Минпромторгом РФ, получать в Красноярском крае меры поддержки. Красной линией по этим законопроектам проходит занятость и доходы граждан — у нас установлены соответствующие критерии», – добавил Егор Васильев.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов