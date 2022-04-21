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Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

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Красноярск
18:04 21 Апреля 2022
общество, красноярск, железные дороги
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В связи с сезонными ремонтно-путевыми работами, развернутыми на участках Красноярской железной дороги, вносятся изменения в график движения следующих поездов:

22 апреля электропоезд Чернореченская – Боготол – Чернореченская будет отправляться со станции Чернореченская в 6:48 (вместо 6:10). Отправление со станции Боготол в 17:35 (вместо 17:10), прибытие на станцию Чернореченская в 19:53 (вместо 19:28).

22, 26, 29 апреля пригородный поезд Уяр – Иланская будет отправляться со станции Уяр в 7:26 (вместо 6:53), прибывать на станцию Иланская в 10:31 (вместо 9:58).

Время указано местное.

Отметим, летняя ремонтно-путевая кампания – это масштабная программа по «оздоровлению» железнодорожной инфраструктуры, которая продлится на Красноярской железной дороге с апреля по октябрь. Она направлена на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров. 

В период ремонтных работ возможны изменения графика движения пригородных электричек.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» убедительно просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

По материалам КрасЖД

Фото:с0169предоставлено КрасЖД

 

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