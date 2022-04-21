Красноярские активисты приложения «Вверх» отправили большую партию посуды для беженцев из Донбасса

Активисты партийного приложения «Вверх» из разных территорий Красноярского края собрали более 30 тысяч наборов одноразовой посуды для беженцев из Донбасса и направили ее в пункты временного размещения в Ростове-на-Дону.

До этого единороссы связались с волонтерами, работающими в пунктах временного размещения беженцев в Ростове, и выяснили, какая именно помощь необходима людям в первую очередь. Оказалось, что очень востребованной вещью сейчас является одноразовая посуда: многим беженцам не хватает тарелок, ложек, вилок и стаканчиков. Об этом рассказала региональный координатор приложения «Вверх» Татьяна Ячменева.

«Акция по сбору одноразовой посуды началась со звонка директора техникума сварочных технологий Рафиля Исмагиловича Довлятшина. Он сказала, что студенты и преподаватели техникума готовы поучаствовать в общем деле – в сборе помощи для беженцев из Украины. В этот же день я позвонила в Ростов, зная о том, что там располагаются пункты пребывания беженцев. Также позвонила нашим федеральным лидерам приложения «Вверх» Наталье Давыдовой, Радживу Мирзалиеву с вопросом: что действительно сейчас необходимо беженцам? Также мы предложили присоединиться к акции, спросили, смогут ли они помочь, встретить груз, разместить. Конечно, лидеры откликнулись, они сказали, что для доброго дела и для пользователей приложения «Вверх» нет границ», - сообщила Татьяна Яменева.

Она также добавила, что через событие, созданное в приложении «Вверх» активисты партии смогли подключить к сбору ряд образовательных учреждений в разных территориях края.

«Мы создали в приложении «Вверх» региональное событие, которое назвали «Добромир», и пригласили всех пользователей приложения присоединиться к нему. Более того, дополнительно к нам присоединились пять техникумов Красноярского края: техникум сварочных технологий, Емельяновский дорожно-строительный техникум, Уярский сельскохозяйствиенный, строительный и техникум социальных технологий города Красноярска. Ребята сдавали металл, посуду, где-то складывались понемногу. В результате у нас все получилось и наконец весь набор посуды, который мы собрали, отправился в Ростов», - рассказала Татьяна Яменева.

Региональное отделение партии присоединилось к инициативе и помогло с отправкой большой посылки в Ростов-на-Дону. Красноярские активисты «Вверха» отмечают, что в дальнейшем продолжат добрую традицию помогать. Они уверены, что в дальнейшем приложение позволит им объединить еще больше неравнодушных людей.

По материалам "Единой России"

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