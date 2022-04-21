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Красноярские активисты приложения «Вверх» отправили большую партию посуды для беженцев из Донбасса

Главная Общество
Красноярск
18:01 21 Апреля 2022
помощь, красноярск, общество, донбасс
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Активисты партийного приложения «Вверх» из разных территорий Красноярского края собрали более 30 тысяч наборов одноразовой посуды для беженцев из Донбасса и направили ее в пункты временного размещения в Ростове-на-Дону.

До этого единороссы связались с волонтерами, работающими в пунктах временного размещения беженцев в Ростове, и выяснили, какая именно помощь необходима людям в первую очередь. Оказалось, что очень востребованной вещью сейчас является одноразовая посуда: многим беженцам не хватает тарелок, ложек, вилок и стаканчиков. Об этом рассказала региональный координатор приложения «Вверх» Татьяна Ячменева.

«Акция по сбору одноразовой посуды началась со звонка директора техникума сварочных технологий Рафиля Исмагиловича Довлятшина. Он сказала, что студенты и преподаватели техникума готовы поучаствовать в общем деле – в сборе помощи для беженцев из Украины. В этот же день я позвонила в Ростов, зная о том, что там располагаются пункты пребывания беженцев. Также позвонила нашим федеральным лидерам приложения «Вверх» Наталье Давыдовой, Радживу Мирзалиеву с вопросом: что действительно сейчас необходимо беженцам? Также мы предложили присоединиться к акции, спросили, смогут ли они помочь, встретить груз, разместить. Конечно, лидеры откликнулись, они сказали, что для доброго дела и для пользователей приложения «Вверх» нет границ», - сообщила Татьяна Яменева.  

Она также добавила, что через событие, созданное в приложении «Вверх» активисты партии смогли подключить к сбору ряд образовательных учреждений в разных территориях края.

«Мы создали в приложении «Вверх» региональное событие, которое назвали «Добромир», и пригласили всех пользователей приложения присоединиться к нему. Более того, дополнительно к нам присоединились пять техникумов Красноярского края: техникум сварочных технологий, Емельяновский дорожно-строительный техникум, Уярский сельскохозяйствиенный, строительный и техникум социальных технологий города Красноярска. Ребята сдавали металл, посуду, где-то складывались понемногу. В результате у нас все получилось и наконец весь набор посуды, который мы собрали, отправился в Ростов», - рассказала Татьяна Яменева.

Региональное отделение партии присоединилось к инициативе и помогло с отправкой большой посылки в Ростов-на-Дону. Красноярские активисты «Вверха» отмечают, что в дальнейшем продолжат добрую традицию помогать. Они уверены, что в дальнейшем приложение позволит им объединить еще больше неравнодушных людей.

По материалам "Единой России"

Фото: ©сайт "Единая Россия"

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