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Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского объявляет набор иногородних школьников

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Красноярск
17:52 21 Апреля 2022
общество, красноярск, образование
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С 21 апреля по 29 апреля 2022 года стартует первый набор иногородних школьников в Первый университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске. Письменные экзамены пройдут в Красноярске, Братске, Шелехове, Нижнем Новгороде, Рязани и Усть-Лабинске. Первый Университетский Лицей предоставляет талантливым школьникам со всей страны возможность бесплатно получить качественное образование по международным стандартам.

Набор лицеистов проводится среди школьников 6 и 9 классов – для поступления в 7 и 10-й классы соответственно.  Шестиклассники сдают экзамен по математике, девятиклассники – русский язык, математику, а также дополнительный экзамен по профилю: информатика, физико-математический или химико-биологический.

В Красноярске экзаменационная площадка будет организована в Красноярском индустриально-металлургическом техникуме им. Глеба Грибановского (ул. Тельмана, д. 32).

Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (991) 077-42-12.

Школьники, набравшие проходной балл на письменном экзамене, будут приглашены в летний учебный лагерь на базе Лицея, где состоится окончательный отбор.

Важно: для участия надо записаться на сайте по 27 апреля включительно.

Фото:©Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского/"ВКонтакте"

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