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Томские биологи уверены, что ящерицы переносят клещевые инфекции

Главная Общество
Красноярск
17:24 21 Апреля 2022
клещи, россия, происшествия, общество, заболевание, животные, исследования
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В рамках исследований, поддержанных РНФ, биологи томского университета выяснили, что значительный вклад в циркуляцию опасных клещевых инфекций вносят скальные ящерицы Результаты исследований изложены в статье, опубликованной в журнале Journal of Vector Ecology (Q2). Об этом сообщается на сайте университета. Переносчиками энцефалита и боррелиоза могут быть обычные скальные ящерецы.

Биологи проанализировали 872 статьи по скальным ящерицам и образцы – 352 рептилий в музейной коллекции Зоологического института РАН (ЗИН РАН) и обнаружили на заспиртованных рептилиях 93 особи клещей, принадлежащих трём видам.

— Эпидемия COVID-19 продемонстрировала человечеству, чем оборачивается недостаточное знание о путях передачи инфекций. Наша задача на ближайшее время — исследование слабоизученных в паразитологическом отношении групп животных, — пояснила биолог ТГУ Мария Орлова.

Фото: © РИА Новости / Илья Тимин

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