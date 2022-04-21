Томские биологи уверены, что ящерицы переносят клещевые инфекции

В рамках исследований, поддержанных РНФ, биологи томского университета выяснили, что значительный вклад в циркуляцию опасных клещевых инфекций вносят скальные ящерицы Результаты исследований изложены в статье, опубликованной в журнале Journal of Vector Ecology (Q2). Об этом сообщается на сайте университета. Переносчиками энцефалита и боррелиоза могут быть обычные скальные ящерецы.

Биологи проанализировали 872 статьи по скальным ящерицам и образцы – 352 рептилий в музейной коллекции Зоологического института РАН (ЗИН РАН) и обнаружили на заспиртованных рептилиях 93 особи клещей, принадлежащих трём видам.

— Эпидемия COVID-19 продемонстрировала человечеству, чем оборачивается недостаточное знание о путях передачи инфекций. Наша задача на ближайшее время — исследование слабоизученных в паразитологическом отношении групп животных, — пояснила биолог ТГУ Мария Орлова.

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