В Красноярском крае началась проверка дамб

В Красноярском крае продолжается подготовка к паводкам. Специалисты минэкологии уже проверили более 20 дамб по всему региону, на очереди ещё 30. Кроме них, комиссия осмотрит зоны возможного негативного воздействия вод рек, а также сформирует список участков рек, где необходимо расчистить и углубить дно.

«Оценивается готовность сооружений к пропуску паводковых вод. На бесхозяйных ГТС при необходимости выполняется комплекс превентивных мер по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод: создаётся аварийный запас грунта, ограничивается проезд транспорта, устанавливаются предупредительные знаки и пр», — пояснили в минэкологии.

Все мероприятия продлятся до середины мая.

Фото: © Кирилл Сатаров