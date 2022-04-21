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22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

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Красноярск
16:38 21 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, ветер
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22 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15-25 м/с.

23 апреля — резкое понижение температуры воздуха.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять их без присмотра. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и​ конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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