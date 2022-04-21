21 апреля
Красноярск
погода +10 °C
77.08
 
€ 83.27
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Газпром нефть» передала Омску 20 экологичных автобусов

Главная Общество
Красноярск
16:11 21 Апреля 2022
общество, экология, омск, автобусы, предприятие
версия для печати Ico_print

Одно из ключевых предприятий области Омский НПЗ «Газпром нефти» подарил городу 20 новых экологичных автобусов. Они работают на природном газе, тем самым снижая воздействие на окружающую среду.

Экоавтобусы выйдут на востребованные городские маршруты. Напомним, что Омск входит в федеральный проект «Чистый воздух» и поддержка программы обновления пассажирского транспорта стала дополнительным вкладом НПЗ в реализацию проекта.

«Газпром нефть» передала Омску 20 экологичных автобусов

— Обновление общественного транспорта, в том числе переход на альтернативное топливо, является одним из наших приоритетов. Это шаг к экологическому оздоровлению города, а, следовательно, и к комфортной, здоровой жизни. В вопросах экологии «Газпром нефть» традиционно является нашим надёжным партнёром, — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Омский НПЗ — активный участник проекта «Чистый воздух». Предприятие ведёт масштабную модернизацию собственного производства и поддерживает внедрение экологических инициатив в области.

На территории НПЗ работает солнечная электростанция. Она обеспечивает энергией административные здания предприятия. Также на заводе продолжается строительство комплекса инновационных очистных сооружений «Биосфера», который позволит очищать воду до 99,9 %.

— Мы продолжаем масштабную модернизацию наших промышленных производств в Омске. Одна из главных целей — рост экологичности и энергоэффективности. Наряду с этой работой мы выступаем за широкое внедрение зелёных технологий в области и активно поддерживаем природоохранные инициативы, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Предприятие сотрудничает с регионом в развитии городской системы экомониторинга. Ранее оно передало Омску передвижную эколабораторию для анализа воздуха.

Фото: © «Газпром нефть»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 30 апреля в Красноярске состоится «Городская ярмарка»

30 апреля в Красноярске состоится «Городская ярмарка»

21 Апреля 2022 г.
Планируется, что продовольственные фестивали будут проводиться ежемесячно
Новости Красноярска: Более 80 предприниматели Красноярского края обратились за льготными микрозаймами

Более 80 предприниматели Красноярского края обратились за льготными микрозаймами

21 Апреля 2022 г.
Срок предоставления займа теперь увеличен с 24 до 36 месяцев
Новости Красноярска: Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

21 Апреля 2022 г.
КрасЖД просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием
Новости Красноярска: Красноярские активисты приложения «Вверх» отправили большую партию посуды для беженцев из Донбасса

Красноярские активисты приложения «Вверх» отправили большую партию посуды для беженцев из Донбасса

21 Апреля 2022 г.
Активисты партийного приложения «Вверх» из разных территорий Красноярского края собрали более 30 тысяч наборов одноразовой посуды для беженцев из Донбасса и направили ее в пункты временного размещения в Ростове-на-Дону. До этого единороссы связались с волонтерами, работающим...
Новости Красноярска: Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского объявляет набор иногородних школьников

Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского объявляет набор иногородних школьников

21 Апреля 2022 г.
Набор лицеистов проводится среди школьников 6 и 9 классов
Новости Красноярска: За сутки от коронавируса умерли 9 жителей Красноярского края

За сутки от коронавируса умерли 9 жителей Красноярского края

21 Апреля 2022 г.
Госпитализировано за сутки 58 человек
Новости компаний
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

17 Апреля 2022 г.
Расследование уголовного дела уже завершено
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Новости Красноярска: В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

18 Апреля 2022 г.
Работы нужно закончить до октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru