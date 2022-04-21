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За сутки от коронавируса умерли 9 жителей Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
17:40 21 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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За сутки от коронавируса умерли 9 человек. Всего же с начала пандемии – 10 743.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 21 апреля — 120. За всё время пандемии в регионе выявлено 363 041 случай заражения.

Госпитализировано за сутки — 58, вылечили 219 человека за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края, людям при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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