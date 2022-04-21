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30 апреля в Красноярске состоится «Городская ярмарка»

Главная Общество
Красноярск
18:40 21 Апреля 2022
общество, красноярск, ярмарка, продукты
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30 апреля на Театральной площади с 10:00 до 18:00 состоится первая в этом году «Городская ярмарка», рассказали в администрации города Красноярска.

Будет представлена свежая продукция местных товаропроизводителей и фермерских хозяйств из Сосновоборска, Дивногорска, Минусинска, Канска, Емельяновского, Ирбейского, Балахтинского, Берёзовского и других районов. А также из Алтайского края и Республики Хакасия.

Кроме этого, будет представлена продукция от краевой кооперативной сети «Земляки».

Можно будет приобрести хлебобулочную, молочную и мясную продукции, кондитерские изделия, мёд, дикоросы, рыбу, изделия из дерева и бересты. В зоне фудкорта предприятия общественного питания предложат горячие напитки и выпечку. Садоводы смогут приобрести саженцы плодово-ягодных культур и рассаду.

С 12:00 до 16:00 будет проходить концертно-развлекательная программа.

Планируется, что такие продовольственные фестивали будут проводиться ежемесячно.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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