В Красноярском крае не будут продлевать выходные на майских праздниках

Перечень нерабочих праздничных дней зафиксирован в Трудовом кодексе РФ. При этом работодатели и субъекты РФ могут сами принимать решения о режиме работы в праздники. Но вопрос их продления должен обсуждаться в трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислава Даванкова (фракция «Новые люди») предложил продлить майские праздники, установив дополнительные оплачиваемые дни отдыха с 4 по 6 мая в этом году.

В правительстве Красноярского края рассказали, что майские праздники в регионе продлевать не будут.

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