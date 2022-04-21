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В Красноярском крае не будут продлевать выходные на майских праздниках

Главная Общество
Красноярск
17:12 21 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, россия, праздники
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Перечень нерабочих праздничных дней зафиксирован в Трудовом кодексе РФ. При этом работодатели и субъекты РФ могут сами принимать решения о режиме работы в праздники. Но вопрос их продления должен обсуждаться в трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислава Даванкова (фракция «Новые люди») предложил продлить майские праздники, установив дополнительные оплачиваемые дни отдыха с 4 по 6 мая в этом году.

В правительстве Красноярского края рассказали, что майские праздники в регионе продлевать не будут.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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