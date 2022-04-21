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Более 80 предприниматели Красноярского края обратились за льготными микрозаймами

Главная Общество
Красноярск
18:10 21 Апреля 2022
бизнес, в красноярском крае, красноярск, общество
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В региональную сеть центров «Мой бизнес» за последние полтора месяца от предпринимателей Красноярского края поступило более 80 заявок на льготные микрозаймы, сообщили в правительстве Красноярского края.

Срок предоставления займа теперь увеличен с 24 до 36 месяцев, появилась и возможность рефинансирования лизинга.

— Теперь заём можно взять на три года. Особые условия предоставляются социальным предпринимателям и бизнесу из моногородов края, — рассказал Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес».

Ставки различных шести финансовых продуктов остаются на уровне от 4,75 до 9,5 % годовых. В прошлом году предпринимателям выдали льготные микрозаймы на сумму около 445 млн рублей.

Узнать всё о финансовой поддержке предпринимателей Красноярского края можно на сайте мойбизнес-24.рф в разделе «Микрофинансирование». А также по телефону 8-800-234-0-124 или электронной почте: vopros@mb24.ru.

Напомним, из регионального бюджета для выдачи льготных микрозаймов предпринимателям дополнительно выделили более 300 млн рублей.

На грантовые программы по поддержке начинающих предпринимателей в сфере креативных индустрий, инноваций и обрабатывающих производств выделили 60 миллионов рублей. Планируется, что конкурсный отбор будет объявлен во второй половине года.

На участие малых и средних предприятий региона в национальном проекте «Производительность труда» пойдут около 12 млн рублей.

Всего в весеннюю корректировку краевого бюджета на 2022 год финансирование различных направлений поддержки бизнеса увеличилось на 1,5 миллиарда руб. 1 млрд руб. предназначен для регионального Фонда развития промышленности. Предприятия смогут брать займы по низким процентным ставкам.

Фото: © пресс-служба центра «Мой бизнес»

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