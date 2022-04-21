На Северо-Соленинском месторождении на севере края построят новый энергокомплекс

Газодобывающие предприятие «Норильскгазпром», входящее в группу компаний «Норникель», возведет новый энергокомплекс на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении.

Действующая электростанция, обеспечивающая снабжение объектов Северо-Соленинского и Южно-Соленинского месторождений, введена в эксплуатацию в 1978 году и на сегодняшний день считается устаревшей. Новый комплекс будет строиться с применением современных технических и технологических решений. Он позволит снабдить электричеством не только существующие объекты, но и те, что запланированы в рамках инвестиционной программы «Норильскгазпрома».

Как сообщает пресс-служба предприятия, сооружение будет представлять собой единое здание, где разместится оборудование трансформации и распределения электроэнергии, а также единый машинный зал для электрогенерирующих установок. Сами установки будут со значительно более высоким коэффициентом полезного действия выработки электроэнергии. Также на новой станции вместо прежнего оборудования открытого распределительного устройства будет применен закрытый тип, что более надежно и безопасно в северных условиях. Специально под него возведут капитальное здание.

Кроме того, взамен существующих сейчас маслонаполненных трансформаторов появятся сухие силовые трансформаторы. Они отвечают современным требованиям норм и правил, в том числе в области промышленной безопасности. Управляться новый энергетический комплекс будет современной автоматизированной системой, обеспечивающей оперативный контроль и отслеживание основных технологических параметров в режиме реального времени.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год. Сразу после этого произведут демонтаж старой электростанции. Общий объем инвестиций в проект – порядка 2,9 млрд рублей.

«Задачей энергетиков станет создание узла электрогенерации для работы в сложных погодно-климатических и логистических условиях. При вводе в эксплуатацию новой электростанции Соленинские месторождения будут обеспечены надежным узлом электроснабжения на длительный эксплуатационный период», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Добавим, «Норильскгазпром» поставляет природный газ для нужд Норильского промышленного района и Дудинки. В ближайших планах компании провести доразведку Мессояхского месторождения. Продолжится и реконструкция систем электроснабжения – предприятие запланировало работы также на Мессояхском газовом и Южно-Соленинском газоконденсатном месторождениях.