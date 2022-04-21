21 апреля
Красноярск
погода +8 °C
77.08
 
€ 83.27
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Северо-Соленинском месторождении на севере края построят новый энергокомплекс

Главная Общество
Красноярск
15:06 21 Апреля 2022
энергетика, газ, строительство, север
версия для печати Ico_print

Газодобывающие предприятие «Норильскгазпром», входящее в группу компаний «Норникель», возведет новый энергокомплекс на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении.

Действующая электростанция, обеспечивающая снабжение объектов Северо-Соленинского и Южно-Соленинского месторождений, введена в эксплуатацию в 1978 году и на сегодняшний день считается устаревшей. Новый комплекс будет строиться с применением современных технических и технологических решений. Он позволит снабдить электричеством не только существующие объекты, но и те, что запланированы в рамках инвестиционной программы «Норильскгазпрома».

Как сообщает пресс-служба предприятия, сооружение будет представлять собой единое здание, где разместится оборудование трансформации и распределения электроэнергии, а также единый машинный зал для электрогенерирующих установок. Сами установки будут со значительно более высоким коэффициентом полезного действия выработки электроэнергии. Также на новой станции вместо прежнего оборудования открытого распределительного устройства будет применен закрытый тип, что более надежно и безопасно в северных условиях. Специально под него возведут капитальное здание.

Кроме того, взамен существующих сейчас маслонаполненных трансформаторов появятся сухие силовые трансформаторы. Они отвечают современным требованиям норм и правил, в том числе в области промышленной безопасности. Управляться новый энергетический комплекс будет современной автоматизированной системой, обеспечивающей оперативный контроль и отслеживание основных технологических параметров в режиме реального времени.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год. Сразу после этого произведут демонтаж старой электростанции. Общий объем инвестиций в проект – порядка 2,9 млрд рублей.

«Задачей энергетиков станет создание узла электрогенерации для работы в сложных погодно-климатических и логистических условиях. При вводе в эксплуатацию новой электростанции Соленинские месторождения будут обеспечены надежным узлом электроснабжения на длительный эксплуатационный период», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Добавим, «Норильскгазпром» поставляет природный газ для нужд Норильского промышленного района и Дудинки. В ближайших планах компании провести доразведку Мессояхского месторождения. Продолжится и реконструкция систем электроснабжения – предприятие запланировало работы также на Мессояхском газовом и Южно-Соленинском газоконденсатном месторождениях.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские кладбища подготавливают к Родительскому дню

Красноярские кладбища подготавливают к Родительскому дню

21 Апреля 2022 г.
С 1 по 10 мая на погостах будут установлены дополнительные туалеты
Новости Красноярска: В Красноярске у судебных приставов появился квадрокоптер

В Красноярске у судебных приставов появился квадрокоптер

21 Апреля 2022 г.
Теперь появилась возможность быстрее осуществлять проверку исполнения решения суда
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Новости Красноярска: В Ачинске пинающему на улице женщин грозит колония

В Ачинске пинающему на улице женщин грозит колония

21 Апреля 2022 г.
Суд огласит приговор 28 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске может появиться памятник погибшим от ковида медикам

В Красноярске может появиться памятник погибшим от ковида медикам

21 Апреля 2022 г.
за время пандемии в регионе погибло 45 врачей
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта «Норильск»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта «Норильск»

21 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ
Новости компаний
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

18 Апреля 2022 г.
Работы нужно закончить до октября
Новости Красноярска: В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

20 Апреля 2022 г.
Употребление такой продукции может быть опасно
Новости Красноярска: Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

18 Апреля 2022 г.
Сейчас пациентка получает курсы химиотерапии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru