Красноярские кладбища подготавливают к Родительскому дню

Городские службы на кладбищах подготавливают площадки для мусора, привозят воду, приводят в порядок указатели секторов и информационные вывески, сообщили на сайте администрации города Красноярска.

В Родительский день по территории Бадалыка и Шинного кладбища будут курсировать автобусы.

С 1 по 10 мая на погостах будут установлены дополнительные туалеты. Существующие стационарные туалеты также будут работать.

С 1 мая до конца октября кладбища перейдут на летний режим работы, они будут открыты с 8 до 20 часов.

Всего в Красноярске расположено 10 кладбищ.

​Специалисты просят соблюдать правила посещения кладбищ. Мусор, старые венки и цветы нельзя оставлять в секторах, его нужно выносить в специально отведённые места, куда может проехать техника. Также запрещено разводить огонь, производить обрезку и вырубку деревьев, нарушать благоустройство, захламлять могилы. На кладбищах дежурят сотрудники охраны. Они при серьёзных нарушениях могут вызвать полицию.