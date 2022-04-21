В Красноярске у судебных приставов появился квадрокоптер

Современные беспилотники начали использовать для повышения эффективности результатов исполнительных действий.

С помощью квадрокоптера в короткие сроки удалось осуществить проверку сноса имущества должника за высоким забором. Благодаря новой техники судебные приставы заглянули за ограждение и увидели, здание не снесли, хотя должник заявлял об обратном, пытался сдвинуть сроки проверки. Он будет привлечён к административной ответственности.

— У судебных приставов появилась возможность намного быстрее осуществлять проверку исполнения решения суда, если это касается труднодоступных мест, а также эффективнее стал проводиться розыск имущества должников, — рассказал сотрудник отдела организации исполнительного розыска Александр Екименко.

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