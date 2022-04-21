В Ачинске пинающему на улице женщин грозит колония

Впервые об ачинце, который беспричинно наносил незнакомым женщинам удары ногой в область ягодиц, стало известно в августе 2020 года. В марте 2021 года он причинил физическую боль беременной жительнице города.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Суд назначил ему 1 год и 3 месяца исправительных работ, но приговор ачинец не исполнил. Он был неоднократно замечен в городе, где высказывался в адрес местных жителей.

Пинателя вновь доставили в отдел полиции и провели беседу, однако должных выводов он для себя не сделал. В связи с этим в суд направили ходатайства о замене наказания на реальное лишение свободы.

28 апреля суд огласит приговор.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко