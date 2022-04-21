21 апреля
Красноярск
погода +8 °C
77.08
 
€ 83.27
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске пинающему на улице женщин грозит колония

Главная Общество
Красноярск
13:31 21 Апреля 2022
суд, ачинск, общество, мвд
версия для печати Ico_print

Впервые об ачинце, который беспричинно наносил незнакомым женщинам удары ногой в область ягодиц, стало известно в августе 2020 года. В марте 2021 года он причинил физическую боль беременной жительнице города.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Суд назначил ему 1 год и 3 месяца исправительных работ, но приговор ачинец не исполнил. Он был неоднократно замечен в городе, где высказывался в адрес местных жителей.

Пинателя вновь доставили в отдел полиции и провели беседу, однако должных выводов он для себя не сделал. В связи с этим в суд направили ходатайства о замене наказания на реальное лишение свободы.

28 апреля суд огласит приговор.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские кладбища подготавливают к Родительскому дню

Красноярские кладбища подготавливают к Родительскому дню

21 Апреля 2022 г.
С 1 по 10 мая на погостах будут установлены дополнительные туалеты
Новости Красноярска: На Северо-Соленинском месторождении на севере края построят новый энергокомплекс

На Северо-Соленинском месторождении на севере края построят новый энергокомплекс

21 Апреля 2022 г.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год
Новости Красноярска: В Красноярске у судебных приставов появился квадрокоптер

В Красноярске у судебных приставов появился квадрокоптер

21 Апреля 2022 г.
Теперь появилась возможность быстрее осуществлять проверку исполнения решения суда
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Новости Красноярска: В Красноярске может появиться памятник погибшим от ковида медикам

В Красноярске может появиться памятник погибшим от ковида медикам

21 Апреля 2022 г.
за время пандемии в регионе погибло 45 врачей
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта «Норильск»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта «Норильск»

21 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ
Новости компаний
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

20 Апреля 2022 г.
Употребление такой продукции может быть опасно
Новости Красноярска: Спасатели Красноярского края рассказали о пожаре в Канском дачном поселке

Спасатели Красноярского края рассказали о пожаре в Канском дачном поселке

18 Апреля 2022 г.
Тушение пожара осложнял порывистый ветер
Новости Красноярска: В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

18 Апреля 2022 г.
Работы нужно закончить до октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru