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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта «Норильск»

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Красноярск
12:54 21 Апреля 2022
общество, происшествия, норильск, прокуратура, аэропорт
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В 2019 - 2020 годах по указанию одного из должностных лиц ООО «Аэропорт «Норильск» списано имущество аэропорта — вездеход ТРЭКОЛ, который продали по заниженной стоимости. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В интересах задействованных лиц за счёт средств аэропорта произведён ремонт до и после оценки технического состояния вездехода на сумму более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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