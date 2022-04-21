В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта «Норильск»

В 2019 - 2020 годах по указанию одного из должностных лиц ООО «Аэропорт «Норильск» списано имущество аэропорта — вездеход ТРЭКОЛ, который продали по заниженной стоимости. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В интересах задействованных лиц за счёт средств аэропорта произведён ремонт до и после оценки технического состояния вездехода на сумму более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина