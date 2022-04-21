В Красноярске может появиться памятник погибшим от ковида медикам. С таким предложением выступил уполномоченный по делам человека в Красноярском крае Марк Денисов во время ежегодного доклада Заксобранию края.

«Давайте найдём на берегу Енисея хорошее место, соберём деньги и поставим там памятник. И укажем на нём всех поимённо. Пусть новые молодые врачи принимают там свою клятву, пусть туда приходят их родственники и коллеги», — предложил Марк Денисов.

Напомним, что за время пандемии в регионе погибло 45 медиков. Все они заразились коронавирусом, работая с больными. Ранее в краевой столице уже планировали установить скульптуру в память о погибших врачах. По задумке автора «Портал души медицинского работника», должен был появиться в «Сквере медицинской доблести».

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын