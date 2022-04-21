Красноярский производитель одежды наращивает объёмы производства

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев посетил предприятие по производству детской и подростковой одежды «Ладно», которое работает 20 лет. «Ладно» производит одежду для детей, школьную форму и корпоративную одежду для предприятий и организаций. В год предприятие выпускает до 100 тысяч изделий.

— Конечно, мы ощутили последствия ограничительных мер, увеличилась стоимость сырья. Сейчас мы меняем поставщиков, выстраиваем новую логистику поступления материалов и составляющих. Также укрепляем связи с российскими производителями сырья. На стоимости одежды изменения отразились несущественно. Надеюсь, нам удастся снизить себестоимость и даже расширить производство. Уже сейчас мы готовы принять в штат дополнительно 20 швей, — сказала Надежда Мышенкова, директор компании «Ладно».

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, за последние два месяца предприятие на 15 % увеличило объёмы производства, планируется расширить линейку и увеличить выпуск одежды для взрослых.

— Компания выпускает конкурентоспособную продукцию и намерена расширять производство и выходить на новые рынки сбыты. Для поддержки и стимулирования процессов импортозамещения по инициативе губернатора создан региональный Фонд развития промышленности. Он будет предоставлять предприятиям льготные займы на условиях софинансирования с федеральным фондом, — отметил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Фото: © Александр Черных