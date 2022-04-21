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В 22 территориях Красноярского края началась подготовка почвы к севу

Главная Общество
Красноярск
12:25 21 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, зерно, сельское хозяйство
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В 22 территориях занимаются закрытием влаги или боронованием. Работу провели на 137 тыс гектаров.

— В некоторых районах ещё не сошёл снег, ночами — заморозки, поэтому работы идут медленными темпами. Массово выходить на посевную аграрии планируют в первой декаде мая. На большинство дней апреля синоптики прогнозируют дожди и грозы, осадков ожидается больше и около средних многолетних значений. Посевная обещает быть непростой, но сельчане готовы к напряжённой и ответственной работе, — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур — 93 %, рапса — 83 %, картофеля — 98 %, овощей — 71 %, остальное приобретут в семеноводческих хозяйствах Красноярского края и соседних регионах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Земледельцы запаслись минеральными удобрениями отечественного производства. План приобретения в этом году – 77,8 тыс. тонн (+ 15 % по сравнению с прошлым годом). 52,3 тыс. тонн минеральных удобрений уже завезено.

Готовность сельхозтехники — около 93 %.

Темпы поставки в хозяйства новых сельхозмашин в разы выше прошлогодних, с начала года было куплено порядка 400 тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, посевных комплексов и т.д.

Доля иностранной сельхозтехники составляет лишь 10-15 %. Предприятия готовы запускать импортозамещение. ООО «Техком» Берёзовского района строит новую площадку для производства аналогов импортных запчастей на сельхозтехнику. ООО «Колосс» из Назарово, производящий комплектующие для сельхозпредприятий России, готовит к введению цех. Задача компании — увеличить мощности и продолжить модернизацию производства.

Решается вопрос завоза в Красноярский край китайских комбайнов и запчастей.

Для проведения посевной понадобится около 34 тыс тонн горюче-смазочных материалов. В том числе 28 тыс. тонн дизельного топлива. На данный момент закуплено 41 % от потребности.

Напомним, в этом году общая посевная площадь сельхозкультур — около 1 млн 515 тысяч гектаров (на 2,7 % больше, чем в прошлом году), сообщается на сайте правительства Красноярского края. Под зерновые и зернобобовые отведено порядка 953 тыс га (на 23 тыс га больше). Технических культур засеют почти 240 тыс га (+ 22 %).

Рапс займёт 204,5 тыс га (на 14 % больше), масличный лён-кудряш — 20,5 тыс га (почти в три раза больше), картофель — 31,2 тыс га, овощи — 5,4 тыс га, это тоже немного выше, чем в прошлом году. Кормовые культуры займут 286 тыс га.

Площадь обрабатываемой пашни — 1 млн 924 тыс га (больше на 6 тыс га).

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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