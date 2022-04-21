Во время спецоперации на Украине погиб один из основателей ХК «Сибирь». 36-летний Дмитрий Демирджи был воспитанником красноярской хоккейной школы «Енисей» и в составе новосибирской команды не раз становился призером чемпионатов Красноярска по мини-хоккею с мячом и фаерболу. Кроме того, он выступал в составе красноярской команды «Ресторатор».

В Федерации хоккея с мячом Красноярского края отметили, что несмотря на успешную спортивную карьеру, своей профессией Дмитрий избрал «защиту Родины». Он погиб 6 апреля. Похоронили бойца в родном Красноярске 20 апреля.

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